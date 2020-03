Rechazan reclamo en contra de la licitación para la construcción del nuevo Hospital del Niño

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) rechazó este viernes 6 de marzo el reclamo interpuesto por el Consorcio Camce Hospital del Niño –integrado por las empresas China CAMC Engineering Co. y LTD Panama Branch– en contra de la licitación para la construcción del nuevo Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel.

You May Also Like