Rechazan postergación de ley sobre agencias de seguridad

El secretario general del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores de Agencias de Seguridad, Aníbal González, reiteró el desacuerdo de esta agrupación con la suspensión –por nueve meses– de la Ley 56 que regula las agencias de seguridad privada.

González sostuvo que esta ley era necesaria, debido a que algunas empresas de seguridad incumplen con el pago de los recargos, aplican los descuentos de la Caja de Seguro Social y no les entregan las fichas y que, incluso los días de quincenas, les pagan pasadas las 10:00 p.m.

Según González, todas estas anomalías se incrementarán con la suspensión de la ley. “Por eso mismo, nosotros dijimos que la ley no debía ser suspendida del todo, porque estas empresas (de seguridad) van a hacer lo que quieren. Ahora, con la ley fue suspendida y quedamos en un estado de indefensión”.

El dirigente aseguró en RPC Radio que, aunque se ponen las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, las multas solo representan 200 dólares. “Seguirá la explotación y el abuso”, comentó.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este jueves, 31 de mayo, por amplia mayoría, en segundo debate el proyecto de ley No. 484, que suspende la vigencia de la Ley No. 56, que regula la seguridad privada en el país.

La propuesta, presentada por el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y aprobada en primer debate el pasado miércoles, fue respaldada de manera unánime por los diputados.