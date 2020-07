Rechazan el hacinamiento en las oficinas administrativas de la CSS

NO AL HACINAMIENTO LABORAL, SI A LA VIDA, SI A LA SALUD, SI AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, PORQUE NOS IMPORTA ESTAR SANOS, Y NO CONTAGIAR A NUESTRAS FAMILIAS Y LA SOCIEDAD “.

Créanme, lloramos cada vez que sabemos de un amigo y compañero nuestro que muere a causa del COVID-19 adquirido en el trabajo; no es fácil, no lo pongan más difícil de lo que estamos viviendo y padeciendo. Necesitamos solo que escuchen y presten atención a lo que estamos pidiendo y cumplan con los protocolos de prevención e higiene contra el covid-19 para todos los funcionarios administrativos en la CSS.

En un mensaje enviado a este medio indica lo siguiente: “Jamás hemos dejado de prestar con responsabilidad la atención a los usuarios internos y externos, solo estamos pidiendo que no se obligue a los funcionarios a estar en hacinamientos en sus instalaciones, donde hay oficinas que no cuentan con una sola ventana para ventilación y donde existe una sola puerta de entrada y salida, donde laboran como gorgojos 50, 60, 70 y mas en una sola oficina. No estamos preocupados solo por nosotros, el patrono y asegurado también es muy importante para nosotros; aunque les cueste creerlo.

