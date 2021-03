Rechazan descuentos en escuelas privadas y piden apertura de centros educativos

Aunque el establecimiento de un descuento obligatorio pueda calificarse por algunos como justicia social, el derecho de intervención del Estado en las relaciones de servicio de cualquier tipo y en particular en el educativo, no debe atentar contra los principios fundamentales de nuestro sistema económico y la libre empresa, ya que lo contrario causa de manera directa una grave inseguridad jurídica y económica que ahuyenta la inversión privada en nuestro país . Este clase de legislaciones no resuelven los problemas que dicen resolver, sino que contribuyen al resquebrajamiento de los pilares que sostienen un país democrático.

