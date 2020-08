Rechazan creación de nuevos corregimientos

Desde la Asamblea, el apoyo a estos proyecto es rotundo. Ayer, el diputado perredista Leandro Ávila se limitó a decir que durante la discusión de los proyectos pidió que se le preguntara a los ciudadanos de Panamá Oeste si a raíz de que esta se convirtió en provincia su vida cambió con mejor transporte, educación, salud. “Usted puede partir el país políticamente en dos mil corregimientos, pero si no hay soluciones básicas, no hemos hecho nada (…) hay cosas que hay que revisar y tienen que ver con temas de políticas públicas”, planteó.

Enfatizó que sería un aumento de gasto público sin ningún retorno social o de desarrollo para la población. “No sólo hay muchas razones para vetarlo, sino que no he escuchado ninguna razón por la que se necesite”, dijo.

Para Ricardo Lombana, excandidato presidencial y líder del partido en formación Otro Camino, hay muchas razones por las que se deben vetar las iniciativas. Por ejemplo, porque Cortizo debe demostrar al país que el Presidente es él y no Robinson y porque no hay nada que indique que creando corregimientos se saque a la gente de la pobreza.

A su juicio, las juntas comunales no tienen ninguna prerrogativa sobre los bienes y servicios públicos que requieren las comunidades. Por eso, dijo que antes de crear nuevos corregimientos debe darse la descentralización de los servicios públicos, la educación, salud, agua, seguridad. “Si los gobiernos locales no tienen poder sobre los servicios públicos fundamentales, con control ciudadano sobre el uso de los recursos, crear nuevas subdivisiones administrativas es inútil y solo sirve como estrategia para apoderarse de los fondos de la descentralización, extendiendo las redes clientelares de poder en el territorio”, indicó.

