Rechazan acuerdos con empresas cuestionadas

Sectores de la sociedad civil cuestionan la gestión de inversiones extranjeras para el país si se hacen con empresas cuestionadas y sin un plan económico del Gobierno debidamente elaborado y comunicado al país.

Las críticas recaen en la gira de trabajo que hizo el presidente Laurentino Cortizo a Estados Unidos, que culminó el viernes pasado.

El mandatario, que salió en busca de más inversión extranjera, avaló un memorando de entendimiento entre la Secretaría Nacional de Energía de Panamá y la empresa Energy Transfer para estudiar la viabilidad de la participación conjunta en un proyecto de Oleoducto Trans-Panama Gateway.

El agridulce sabor que dejó la gira del presidente Cortizo a Estados Unidos

El viaje que realizó a Estados Unidos la semana pasada el presidente Laurentino Cortizo –en medio de la pandemia de la Covid-19– es considerada por muchos como “buena” e, incluso, el mandatario podría considerarla provechosa, pues espera la llegada de más inversión extranjera al país.

Sin embargo, la firma de acuerdos con empresas extranjeras dejó algunos sinsabores. Cortizo se reunió con más de 120 inversionistas durante la gira de trabajo, sexta que efectúa fuera del país desde que llegó a la silla presidencial, en 2019.

El Presidente visitó las ciudades de Dallas, Austin y Houston, y en medio de la gira se firmó, por ejemplo, un memorando de entendimiento entre la Secretaría Nacional de Energía de Panamá y la empresa Energy Transfer, para estudiar la viabilidad de la participación conjunta en un proyecto de Oleoducto Trans-Panamá Gateway. Según la Presidencia, este proyecto “le brindará a Panamá la oportunidad de posicionarse como un centro global de distribución de productos petroleros”.

Además, anunció que Millicom, que opera en Panamá con la marca Tigo, invertirá $250 millones en la expansión de sus servicios de internet fijo y móvil en todo el país, incluyendo comunidades del Plan Colmena. “La actualización de la red de esta compañía beneficiará a 800 mil panameños, de los cuales, unos 200 mil no tienen cobertura de telefonía móvil ni internet”, dice un comunicado presidencial.

Para Cristian Ábrego, del grupo Conciencia Ciudadana, aunque el objetivo del viaje es “bueno” y considerando que promover la inversión extranjera debe ser prioridad para incentivar la recuperación de la economía, deja una sensación agridulce y manda un mensaje negativo el hecho de que se lleguen a acuerdos con empresas que son investigadas por el pago de coimas, como, según se dijo, es Energy Transfer, y que ha sido penalizada con más de 500 millones de dólares en multas por daños al ambiente.

“No es posible que esta sea la única empresa con la que se pueda negociar para la construcción de un oleoducto”, dijo. Añadió que un gobierno tan cuestionado por la cantidad de escándalos de corrupción que han salido a la luz pública en un periodo tan corto de tiempo, por la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas, no puede darse el lujo de seguir tomando malas decisiones con las empresas que selecciona para asignar contrataciones públicas.

Más allá, el Movimiento Independiente, que dirige Annette Planells, consideró que es necesario atraer inversión como parte de un plan de reactivación económica y para que esto ocurra y aporte resultados, el gobierno tiene la responsabilidad de publicar el plan de reactivación económica, levantar las restricciones arbitrarias y trabajar en fortalecer la transparencia y combatir la corrupción.

“Todos los esfuerzos tendrán pobres resultados si no se inicia por lo fundamental y esto, lastimosamente, no se ha trabajado o por lo menos no se ha comunicado. Mientras esto no suceda, corremos el riesgo de continuar atrayendo empresas que en lugar de traer progreso y desarrollo se enriquezcan a costa del Estado y, peor aún, hacer tratos con inversionistas, empresas y comerciantes de cuestionada ética…”, dijo a este medio.