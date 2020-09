Rechazan Acción de Hábeas Corpus en favor de vinculado en la ‘Masacre del búnker de Espinar’

En video audiencia realizada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, los magistrados declararon legal la medida cautelar personal de reporte periódico los días 30 cada mes de Miguel Almanza y la prohibición de salida del país, decretada en primera instancia por un Juez de Garantías, al no observar ningún tipo de violación a garantías fundamentales en su actuación; máxime que dichas medidas cautelares cuestionadas fueron propuestas en su momento por la propia Defensa Técnica Particular.

