Recetas caseras de los 50 mejores cocineros del mundo para ayudar al sector

Cada copia digital vendida ayudará a generar dinero para el sector de la hostelería, y cada dólar recaudado irá directamente al fondo 50 Best for Recovery, creado en apoyo del sector hostelero tras cancelar la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2020 y los distintos premios que otorgan a causa de la COVID-19.

Con un precio de 8,8 euros (diez dólares), incluye medio centenar de recetas que los cocineros que han aparecido en las recientes listas de The World’s 50 Best Restaurants han preparado en casa durante el confinamiento, a las que les acompañan 25 cócteles de los mejores bares del planeta, según anuncia este martes la organización del prestigioso ránking.

Las recetas caseras de los mejores cocineros y cocteleros del mundo han sido reunidas en el libro digital “Home Comforts”, una iniciativa de The World’s 50 Best Restaurants para recabar fondos y ayudar a bares y restaurantes ante los perjuicios económicos causados por la pandemia.

