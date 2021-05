Recaudaciones de 2019 fueron las más bajas de los últimos 15 años

La caída no solo fue el año pasado sino desde hace varios años y marcan una señal de que la economía por alguna razón se estaba debilitando y el país se tenía que ir preparando y buscar alternativas y hacer algunos cambios al modelo económico y no caer en la recesión económica, argumentó.

Cuando hablamos que esta pandemia verdaderamente ha impactado la economía de Panamá es una realidad. Muchos no lo entienden así y no saben como le ha afectado la economía de una país como el nuestro que venía desde hace varios años en una caída en su crecimiento económico muy importante y ahora nos encontramos con la pandemia, resaltó.

