Recaudación hasta marzo, superior a lo presupuestado

No obstante, un indicador del nivel de consumo como el impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms) registró en el trimestre una caída de 49%, que se explica en parte por las restricciones de los primeros meses de este año, comparados con unos meses de 2020 previos a la pandemia. “El Itbms todavía no está como quisiéramos”, señaló De Gracia, que dijo, no obstante, que ya se está notando más movimiento comercial y recordó que en la recaudación de este impuesto de abril se reflejará la actividad de marzo.

