¿Recambio de cepillo de dientes? No te pierdas este descuentazo de Amazon y consigue un modelo de lujo

En este sentido, los cepillos de dientes eléctricos han ganado cada vez más popularidad en el mercado sobre los tradicionales. Entre sus ventajas, estos aparatos consiguen eliminar la suciedad de las zonas más difíciles y también logran reducir las inflamaciones de encías. Pero, a la hora de elegirlos, debes considerar una serie de aspectos como los filamentos, cabezal y velocidad. Además, el precio es otro de los elementos a tener en cuenta, especialmente si no queremos pagar de más. Para evitar otro tipo de desperdicios, y no malgastar pasta de dientes, también existen los portacepillos.

De uso diario y varias veces al día, el cepillo de dientes es vital para mantener la salud de nuestra boca . Sin embargo, este tipo de productos no son eternos. Es decir, y según advierten los expertos, cada tres o cuatro meses, cuando las cerdas se deshilachan y desgastan, pierden su efectividad. Y es que un modelo nuevo elimina de mejor manera los residuos y placa, en comparación con uno antiguo y gastado. No debemos olvidar la importancia de incorporar un irrigador bucodental a nuestra rutina del limpieza.

You May Also Like