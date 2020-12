Rebecca de Alba habla de Ricky Martin y revela detalles de su noviazgo, pensó en casarse con él 

La comunicadora Rebecca de Alba reiteró que no fue “tapadera” del cantante, que su noviazgo no fue por apariencias, inclusive que seguía admirando a Ricky Martin por el gran hombre que es, consciente y cercano a sus sentimientos, alguien que no se ha “dejado marear por la fama”.

Rebecca de Alba recordó que cuando Ricky Martin hizo la gran revelación, varios la atacaron culpándola de que Ricky prefiriera a los hombres, otros señalaron que tal vez el problema era ella y por eso a la fecha no se había casado pero nada de eso. Aseguró que ella seguía siendo cercana a Ricky, que admiraba a su familia y que sus preferencias no tenían nada de malo.

Hoy, Rebecca de Alba asegura que es muy feliz siendo soltera, pero eso no quiere decir que en varias ocasiones no haya estado a punto de el siguiente paso, pues ha recibido varios anillos de compromiso y la gran mayoría los regresó, salvo uno que lamentablemente se fue por la alcantarilla.

