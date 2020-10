rebajado un 23% las próximas horas

Desde que retomaste tus rutinas deportivas, cumples punto por punto con el outfit que identifica a los deportistas, sobre todo a los runners. Unas buenas zapatillas de colores muy llamativos (con unos calcetines de calidad), unos auriculares inalámbricos en tus orejas para conseguir esa dosis extra de motivación y unas prendas deportivos para que se te vea a kilómetros de distancia. Sin embargo, el emblema runner por excelencia, el sportwatch, se te resiste y es que tú eres más de relojes clásicos… ¡y el Casio original no tiene esas prestaciones que necesitas!

A pesar de que prefieres este tipo de relojes, contar con las características de uno smart te interesa. Por un lado, quieres controlar todos los datos de tus entrenamientos, desde la distancia recorrida hasta las calorías quemadas. Por otro, te gustaría saber tu ritmo cardiaco en las diferentes disciplinas deportivas que prácticas para mantenerte en forma. Y todo eso no puede ofrecértelo un reloj tradicional, ni tampoco una pulsera de actividad que, aunque cuentan con alguna prestación interesante, no disponen de todo lo que necesitas. Además, ya le has echado un vistazo a algunos de los sportwatches del mercado y la inversión inicial que requieren no te ha motivado a hacerte con uno de ellos.

Por suerte, entre las ofertas flash de Amazon de hoy hemos encontrado un dispositivo que cumple con todas tus expectativas: tiene una apariencia clásica, pero con todas las prestaciones de un smart. Además, solo durante las próximas horas y en unidades limitadas cuenta con una rebaja del 23%, para que, por menos de 40 euros, puedas tener todo lo que necesitas en tu muñeca. ¿Quieres saber qué más puede ofrecerte?

Este modelo cuenta con 12 modos deportivos. Amazon

¿Qué me ofrece este ‘smartwatch’?

Además de un diseño con carácter que recuerda a los modelos clásicos, pero con el añadido de ser un smart, este reloj es ideal para aquellos que necesitan un gadget todoterreno que se adapte a todos sus planes y cubra sus necesidades y exigencias físicas. Y es que, si hay algo que destaca de este modelo de Arbily es su perfil deportivo, capaz de adaptarse a 12 disciplinas muy variadas entre las que se encuentran, por ejemplo, el running, el HIIT o el yoga. Todo ello ofreciendo, al mismo tiempo, tecnología de rastreo precisa: gracias al sensor de aceleración y al giroscopio para reconocer el movimiento que incorpora, este smartwatch es capaz de arrojar datos bastante exactos de nuestra práctica deportiva.

Cabe destacar que, como otros modelos, cuenta con algunas funciones básicas, como podómetro (para saber en todo momento el número diario de pasos que damos), cronómetro (para potenciar nuestros resultados y alcanzar nuevos objetivos) y monitor del sueño (para asegurarnos que disfrutamos de un descanso reparados que nos haga estar listos para el siguiente entrenamiento).

Tampoco cabe dejar de lado otros aspectos más técnicos como su gran pantalla circular y táctil de alta resolución de 1,3”, su compatibilidad con nuestro teléfono móvil para recibir notificaciones y mensajes o su autonomía de sietes días con una sola carga, que nos permite disfrutarlo de lunes a domingo sin preocupaciones.

