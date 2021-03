Rebaja de nota soberana para quienes ignoran el cambio climático

“No quería ser solo un vendedor de leña, quería usar mi conocimiento para estar seguro que los bosques no se degraden”, dijo. “Mis clientes son dueños medianos que pueden pagar un consultor privado; el gran problema son los dueños pequeños que no tienen el dinero o el tiempo para esperar años para que el bosque vuelva a crecer”.

La advertencia se produce en un momento en que los países emiten niveles históricos de deuda para hacer frente a la pandemia, y reguladores advierten que la información climática en gran medida no regulada abre la puerta para el lavado verde y burbujas en el mercado en auge para los valores que abordan los problemas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG). Los investigadores instaron a las compañías de calificación a integrar el cambio climático en las evaluaciones, citando que no lograron anticipar la crisis financiera de 2008.

