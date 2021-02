Rebaja de déficit sería positiva para calificación

El economista Olmedo Estrada coincidió en que habrá dificultades para cumplir los objetivos de déficit si no se toman algunas medidas. En la parte de los ingresos, prevé que este año no se podrán alcanzar los montos presupuestados debido a la falta de actividad de empresas y a la suspensión de contratos laborales. En la parte del gasto, dijo que se debe incentivar la inversión, por ejemplo a través de figuras como la Asociación Público Privada, para dinamizar la economía, y contener el gasto improductivo, haciendo una revisión de los subsidios y de los gastos en planilla.

