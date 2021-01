Reapertura gradual y medidas de restricción

Javier Nieto, infectólogo y exmiembro del Comité Científico Asesor de Covid-19 del Minsa, señaló que no habido tal reducción de la positividad, y que este es un parámetro sensible al potencial número de pruebas y capacidad de realizar pruebas.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien encabezó la conferencia, señaló que el toque de queda será de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., y habrá cuarentena total los fines de semana, a partir del 15 de enero, desde los viernes a las 9:00 p.m. hasta los lunes a las 4:00 a.m.

