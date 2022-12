Reaparece el fantasma del control de precios en Venezuela con el repunte de la inflación | Internacional

El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares, que a la actual tasa oficial de cambio apenas llega a 11,55 dólares. Es lo que perciben los pensionados y una gran parte de la administración pública, más de 4 millones de personas. Durante los últimos días el alza del dólar ha levantado preocupaciones en la calle y también entre los economistas. El bolívar se devaluó 43% durante noviembre, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. “Estamos en un problema muy grave. Una moneda que se devalúa no puede implicar que un país esté bien. No estamos bien. La moneda se está devaluando y los salarios están destruidos”, ha señalado el economista José Guerra. Aunque el Gobierno había logrado inyectar divisas en el mercado para contener el precio del dólar, en las últimas semanas se han reducido sus ingresos por la venta de petróleo por dificultades operativas y por las sanciones, algo que también coincide con el desplome que vive el mundo de las criptomonedas en cuyas pasarelas de pago se soporta parte del mercado no oficial de dólares en Venezuela.

Diciembre comenzó en Venezuela con ajustes. El Gobierno de Nicolás Maduro vuelve a echar mano de recetas descartadas hace un par de años y ha anunciado este jueves un nuevo control de precios sobre 42 rubros alimenticios básicos, pero en esta nueva etapa los montos han sido fijados en dólares. Un kilo de pollo no podrá costar más de tres dólares, un paquete de harina de maíz no más de 1,2 dólares y uno de pasta hasta 1,5. En la lista están incluidos también los huevos, varios cortes de carne de res y cerdo, frijoles, azúcar, aceite, atún enlatado y sardinas, entre otros artículos de primera necesidad.

You May Also Like