‘Realizando Metas’ gana terreno y niega que paga a sus adeptos ni les da bolsas

Las declaraciones del también vocero del ex presidente, se dieron durante una jornada de inscripción en el distrito de Arraiján, organizada por el equipo que lidera Shirley Castañeda vocal de la Directiva Nacional del Partido. “Aquí no se le paga a nadie ni se dan bolsas de comida, la gente se inscribe porque sabe que cuando estaba Ricardo Martinelli vivieron bien y volverán a vivir bien y con “chenchen” en el bolsillo gracias a él y a Realizando Metas denunció Camacho Castro, durante una visita a Arraiján y a San Miguelito , en compañía también de los directivos Francisco Ameglio, vicepresidente y Eric Ardila , secretario de organización.

