Realizan pruebas de ADN a padres de la niña desaparecida Mónica Serrano; los resultados estarían listos en dos días

Sin embargo, al salir del Laboratorio Clínico Genetix, Huertas y García informaron que acordaron no divulgar el resultado, porque este no es concluyente y, en cambio, pedirán al Ministerio Público pruebas adicionales para tener mayor certeza.

Ulloa también adelantó que el Ministerio Público le solicitó tanto al fiscal del caso como al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que cuando estén los resultados, no se den a conocer hasta tanto no se notifique a las partes.

