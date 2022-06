Realizan manifestaciones en Estados Unidos exigiendo controles estrictos para las armas de fuego

“Seas quien seas, camina con nosotros”, escribió la figura de ‘March for Our Lives’, David Hogg, en un artículo de opinión de la cadena Fox News el viernes.

“Es hora de volver a las calles”, pide ‘March for Our Lives’, el movimiento fundado por víctimas y sobrevivientes de la masacre en la escuela secundaria de Parkland, Florida (sureste), que ya había organizado en marzo de 2018 una multitudinaria manifestación en Washington.

