Realizan labores de trazabilidad por barridos para detectar contactos del paciente con variante Delta

“En una semana la Delta no va a dominar el panorama, sin embargo, podría estar pasando en semanas siguientes, ya detectamos el primer caso en Chiriquí, un niño de catorce años, hay dos o tres familias que han tenido contacto, estamos esperando la secuenciación por parte del Gorgas […] lo importante que todos tenemos que tener claro es que así como hay una variante Delta y se detectó un caso, lo más seguro es que tienen que haber más casos que no se han detectado”, sostuvo Sucre, quien exhortó nuevamente a la población a que se vacune contra la Covid-19.

You May Also Like