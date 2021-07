Realizan al menos 100 pruebas de hisopados en Cerro Viento, ante el aumento de casos de Covid-19

Asimismo, en todos los centros de salud se realizan las pruebas de hisopados, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.; y de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en los centros de Amelia Denis de Icaza y Torrijos Carter.

San Miguelito cuenta con dos centros de hisopados, ubicados en el parque central en Brisas del Golf, que tiene un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., y en la Gran Estación, que atiende de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.

