realiza pagos, clona tarjetas e incluso abre puertas

No serán estas las últimas modificaciones a las que será sometido el Casio F91W hasta convertirse en un reloj inteligente. El siguiente paso, señalan, será crear un adaptador que no requiera modificaciones reales en el reloj. Esto se lograría con una PCB flexible, que contendría la antena, los contactos, la toma para la tarjeta micro SD y un pequeño botón de accionado lateral . De este modo, el chip NFC sólo funcionará cuando se presione.

Dice la hora, establece alarmas, almacena datos, realiza pagos, abre puertas y tiene una batería que dura meses o años. ¿Qué es? Un reloj, pero no un reloj cualquiera, es el histórico Casio F91W. En NODE c onvierten un clásico reloj Casio en un reloj inteligente . Su nuevo nombre es Data Runner, en homenaje a la película Johnny Mnemonic.

