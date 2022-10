¡Real Madrid ya le está pegando al Barcelona en el Santiago Bernabéu con gol de Benzema!

– “Solo me divierto si gano… Este partido se vive de otra forma, está claro. Se trata de disfrutar y de no sufrir. Hemos olvidado lo del Inter y la intención es salir líderes de aquí. Estos partidos se definen por detalles. Tenemos claro lo que queremos. Nuestra idea es muy clara”, dijo Mateu Alemany, Director de Fútbol del Barcelona, para el canal oficial del club.

