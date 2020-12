Real Madrid y Atlético se la juegan en la Champions

Para la ‘final’ ante el Gladbach, recupera Zidane a dos pilares fundamentales del equipo: Dani Carvajal y, sobre todo, Sergio Ramos . Ambos han entrado en la convocatoria y todo apunta a que forzarán, especialmente en el caso del sevillano. El que no estará es Luka Jovic, de nuevo lesionado para entre dos y tres semanas por una tendinosis en el aductor de la pierna derecha. Aunque bien es cierto que el delantero serbio no iba a jugar igualmente.

Las cuentas para el Madrid están claras: si gana este miércoles al Borussia Mönchengladbach (21 horas, Alfredo di Stéfano) pasará a octavos. Si además el Shakhtar no gana al Inter en Milán, lo hará como primero. Pero si empata ante los alemanes, la situación se complica, pues entonces necesitaría que el Inter venciera al Shakhtar. Algo, por otra parte, nada descabellado, aunque no le conviene nada al Madrid especular con el resultado. Por último, una derrota mandaría al Real Madrid a la Europa League (si el Inter no gana alShakhtar) o le dejaría fuera de todas las competiciones europeas (si los italianos vencen).

“No contemplo otra cosa que no sea pasar. Y los jugadores, lo mismo. Vosotros podéis pensar y opinar y hablar, pero pensamos únicamente en hacer un gran partido”, dijo Zidane, consciente de que está ante el partido más importante no ya de la temporada sino desde que regresó al Real Madrid en marzo de 2019.

