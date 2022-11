Real Madrid vs Liverpool, duro rival para Messi y PSG; Así quedaron los octavos de final de la Champions League

2022-11-06

Manchester City no debería tener problemas para estar en cuartos, en teoría, el Leipzig es su rival y el equipo que quiere dar la campanada de los octavos.

ASÍ QUEDARON LAS LLAVES DE OCTAVOS

Leipzig vs Manchester City

Brujas vs Benfica

Liverpool vs Real Madrid

Milan vs Tottenham

Frankfurt vs Napoli

Dortmund vs Chelsea

Inter de Milán vs Oporto

Bayern Múnich vs PSG

Los partidos de esta fase se disputarán el 14,15,21 y 22 de febrero de 2023 mientras que los compromisos de vuelta se jugarán el 7,8,14 y 15 de marzo.