Real Madrid vs. Barcelona – Reporte del Partido – 10 abril, 2021

De hecho, hasta el descanso apenas si existió en ataque. Dembélé no dio una a derechas y no fue hasta el último suspiro cuando disfrutó de dos ocasiones, las únicas desde aquella atajada de Courtois a los nueve minutos, con un corner directo de Messi que se estrelló en el palo y un remate posterior que fue rechazado.

Jordi Blanco (Corresponsal en Barcelona) — El Real Madrid es el nuevo líder, al menos hasta el domingo por la noche, de LaLiga. El Clásico le vino grande, mucho, al Barça en una primera mitad en la que apenas si existió en ataque y el tiempo le fue insuficiente en la segunda, cuando mejoró con el cambio de Griezmann por Dest, recortando la ventaja local pero sin llegar a igualar. El 2-1 no le bastó y se marchó de vacío de Valdebebas, disfrutando el Madrid de una victoria sufrida y con un punto de polémica, con una caída de Braithwaite en el área local a la que no atendió el árbitro, para que no faltase de nada.

