Real Madrid – Sevilla en directo en la undécima jornada de Primera División

El Real Madrid , líder indiscutible, recibe a un Sevilla con urgencias y en proceso de reconstrucción tras la llegada de Sampaoli, que no ha perdido en los tres partidos en los que ha dirigido al equipo en Liga. El duelo llega en un momento ascendente para ambos equipos. Los madridistas intentarán, sin Benzema, seguir con ventaja sobre el Barça y no pinchar para evitar que este domingo los de Xavi tengan la oportunidad acariciar el liderato de nuevo.

