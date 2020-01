Real Madrid: la Supercopa de España busca su primer finalista

No podrá ejercer el galo de salvador en esta ocasión, pues unas molestias musculares le han dejado en Madrid. Tampoco estará Gareth Bale y se lo pierde también Eden Hazard, que continúa recuperándose de su larga lesión. El que no estuvo en Mestalla y sí jugará hoy es Casemiro, pieza clave en un centro del campo que tiene como incógnita si Zidane apostará por Fede Valverde o por Luka Modric junto al brasileño y a un Toni Kroos indispensable.

You May Also Like