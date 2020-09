Real Madrid hace caja mientras prepara nueva temporada

Bale, cuyo último gol liguero con el Madrid se remonta a septiembre de 2019, tiene un contrato que expirará en 2022. Pidió no ser convocado para el duelo de vuelta contra el Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones. Se dice que no pondría peros a su salida, dependiendo que el Madrid sea flexible en la transferencia. Bale es uno de los jugadores mejor pagados del club.

You May Also Like