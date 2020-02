Real Madrid gana el derbi al Atlético

“Hicimos un buen partido. El primer tiempo nuestro fue muy bueno, ya que tuvimos ocasiones, pero no lo aprovechamos. En el segundo tiempo ellos arrancaron bien, hicieron una bonita jugada en el gol. Al final, estuvimos empujando pero no pudimos empatar”, sintetizó el técnico argentino del Atlético.

“La responsabilidad de la mala primera parte es mía. Podía haber cambiado a otros dos jugadores en el equipo, ya que no me gustó nada en nuestra primera mitad. En la segunda hemos metido más intensidad, abriendo el campo, con dos toques”, señaló Zidane.

You May Also Like