Real Madrid en crisis, pierde en su debut en la Champions y viene el clásico español

El Shakhtar no perdonó lo que el Cádiz en la primera parte y eso que Marlos comenzó desequilibrando, pero decidiendo mal en los últimos metros. Un simple balón en largo encontraba con facilidad espacios a espaldas de Militao y Varane . Solo en el mano a mano, con tiempo para pensar, no superaba a Courtois, que en ese momento no imaginaba la que se le venía encima.

You May Also Like