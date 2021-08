Real Madrid detiene las negociaciones por el fichaje de Mbappe

El PSG sigue en sus empeño de imponer su criterio a la hora de vender al joven de 22 años. El propio Leonardo declaró en una entrevista la semana pasada que su club venderá “con sus condiciones”. Por eso, y según suponen desde Madrid, no se ha contestado a la segunda oferta por Mbappé. Fuentes de la entidad francesa insisten en que por 180 millones el jugador no se vende.

Tras un fin de semana de idas y venidas, el PSG no contestó a la oferta del Real Madrid y, por eso, el club blanco detuvo las negociaciones. Fuentes de la operación admiten dos factores clave en la no respuesta francesa. Primero, que el PSG quiere más dinero por Mbappé. De hecho, a pesar de las informaciones que desde España apuntaban a un aumento de la oferta hasta los 200 millones de euros, fuentes del club parisino desmienten ese aumento. Por otro lado, la falta de un recambio de garantías para sustituir a Mbappe también ha condicionado las últimas horas.

