Real Madrid, Barcelona y Juventus denuncian amenazas y presiones de UEFA y defienden creación de la Superliga

La UEFA, que se felicitó de que Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Internazionale, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur se echaron atrás en el pulso y firmaron un documento por el que volvían a reintegrarse al organismo, descartando cualquier aventura al margen, mandó un serio aviso a los tres clubes restantes, no descartando medidas disciplinarias más duras en su contra si mantenían sus postulados iniciales, a lo que Madrid, Barça y Juve no tardaron en contestar, considerando que, dentro del ámbito de la cordialidad y conversaciones por bien del futbol, no pueden ser amenazados.

