Real Madrid – Barcelona Live: Real Madrid vs Barcelona en vivo online el Clsico Espaol: partido de LaLiga en directo, jornada 30

As que no te despegues porque todas las acciones de LaLiga de Espaa y este cotejo las encuentras a travs de MARCA Claro USA.

Todas las acciones del cotejo de este sbado la spuedes disfrutar a travs de MARCA Claro USA. La seal por Internet del Clsico para Mxico est en Blue To Go de SKY, ESPN Play para Sudamrica y beIN Sports en USA.

Real Madrid 0-0 Barcelona | 13′ | Vincius ingres al rea pero no logr servir a tiempo para Karim. Sali en la contra el Barcelona y cay Messi pero no hubo falta.

Real Madrid 2-0 Barcelona | 36′ | Cay Dembl en el rea,Manzano no se come la cada en el rea.

Desde el 10 de abril de 2005, no tenamos un Clsico sin Sergio Ramos o Gerard Piqu. Hoy el central del Madrid no fue convocado por lesin y Piqu comenz en la banca, pero hasta el momento no ha visto actividad.

You May Also Like