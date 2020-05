Read Along, una app gratuita de Google con profesora animada virtual para que los peques aprendan a leer

Read Along no requiere conexión a Internet , salvo cuando quiera descargarse otro cuento. Tampoco contiene anuncios ni las habituales compras para liberar opciones especiales. No obstante, una de las pegas es que para guardar las estrellas obtenidas en la lectura el niño tiene que tomarse una foto , punto necesario para fijar el perfil.

Sale por defecto en inglés , si bien una vez aceptada la política de privacidad y leída una frase de prueba (‘Learn to read with me’) por parte del papá que la ha instalado vía Google Play, puede cambiarse la configuración y elegir la combinación ‘Español + English’ . Basta con darle al icono de las tres líneas paralelas, ir a ‘Language settings’ y a ‘More languages’.

You May Also Like