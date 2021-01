¿Reactivar o reconstruir la economía?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define empleo informal como “empleo no protegido”, es decir, trabajadores que no tributan sobre la renta devengada en el empleo informal y sin acceso a la seguridad social, lo cual incluye a los empleados de empresa privada sin contrato de trabajo, trabajadores por cuenta propia (aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos), patronos, cuyas empresas cuenten con menos de cinco empleados, empleadas domésticas y personas que prestan servicio doméstico y trabajadores familiares.

