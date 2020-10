Reactivar la demanda, clave para mejorar la producción

La mayor apertura de actividades y el levantamiento de restricciones de movilidad durante los meses de septiembre y octubre deberían traducirse en una mejora de los indicadores de producción para lo que resta del año. No obstante, Estrada señaló que todavía hay una baja demanda interna y esto hace que la recuperación sea lenta. A su juicio, el nivel de reactivación de contratos -75,525 de un total de 282,000 suspendidos- no es suficiente para reanimar la economía. “Si no se estimula la demanda para que se consuma, la oferta se va a contraer y va a dejar de producir. De nada sirve seguir produciendo cuando el consumo es bajo”, apuntó.

