Reactivación de contratos queda suspendida por nueva cuarentena total

Según Zapata, en estos momentos no se puede reactivar los contratos debido a que hay que acatar la decisión de la autoridad sanitaria. “Debemos correr estos términos y establecer la suspensión de este decreto y establecer un mecanismo que nos permita trabajar con trabajadores que fueron reactivados y que en este momento por decisión del cierre tenemos que establecer mecanismo para que esos once días puedan establecerse y registrarse en dirección general de trabajo”.

