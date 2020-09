Reacciones del mundo de la cultura y la política a la repentina muerte del rapero español Jota Mayúscula

Desde el dia uno me abrió las puertas de su casa en la calle de las Conchas y me brindó su protección en Madrid. Éramos muy amigos. Yo iba a Madrid y volvia a Zaragoza hablando como Jota. De hecho aún conservo cosas suyas en mi forma de hablar. Me encantaba estar con él. pic.twitter.com/DJS8A3w9s8

Que pena más grande! Nos deja un referente, un pionero y un gran artista. Gracias por tu música, por las cosas que nos has enseñado a muchos y por todo lo que has aportado a esta cultura. Descansa en paz @jotamayuscula

You May Also Like