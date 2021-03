Reabren los Caipis; ¿es seguro enviar a mis hijos?

Como pediatra, sé que el poder socializar y recrearse con sus pares es un aspecto importante para el desarrollo de los niños. Como mamá de una niña pequeña, no puedo dejar de preocuparme por la posibilidad de contagio que existe si mi hija interactúa con otras personas. En definitiva, esta no es una decisión fácil para los padres, y son varios los factores a considerar antes de tomarla.

En primer lugar, considero que el factor clave a considerar al momento de tomar la decisión de enviar o no a sus hijos a los Caipis es cuánto se está propagando el virus en su comunidad, es decir, si los casos de coronavirus en su comunidad están aumentando, disminuyendo o si permanecen sin cambios. Personalmente, considero que no es prudente enviar a los niños a los Caipis si más del 5% de las pruebas de coronavirus dan positivo dentro del área donde residen, por el riesgo de contagios.

