Reabren la frontera de Paso Canoas: llegan a un acuerdo con el Gobierno

La tarde de este miércoles, antes de reabrirse este paso internacional, se dio a conocer que muy cerca en Ciudad Neyli permanecía un grupo de unidades antidisturbios de Costa Rica, porque no se descartaba que el jueves despejarían la vía utilizando la fuerza, de no llegarse a un acuerdo.

Se conoció que la decisión de reabrir la vía se da tras conversaciones con la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, quien mostró una nota firmada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, que se comprometió a no seguir adelante con la propuesta planteada para superar el impacto fiscal de la pandemia a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) , ni con cualquier otra propuesta y negociación hasta que no se concrete la mesa multisectorial de diálogo.

You May Also Like