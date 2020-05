RD Maravilla tira lírica de calle, de gueto junto a Fulo… ‘el yeyo’

RD Maravilla siempre se ha caracterizado por sus letras jocosas que ya han sido éxitos, tales como: “El Goloso”, Hola Bebé”, “Déjalo que entre”, entre otros. Esta vez quiso darle un giro a su estilo y nos trae “Historia del Barrio”, al lado de uno de los artistas de la nueva escuela: Fulo el yeyo.

Como todo artista versátil, a RD Maravilla le gusta explorar y salir de su rutina, “esta vez me uní a Fulo, este chamaquito tiene talento y sobre todo las ganas de trabajar y fueron dos factores que me llamaron la atención, ya lo hemos escuchado junto a Yemil, Barbel, entre otros, y sus estilos son calle, me llamaba la atención ese ‘flow’ y es donde nace ‘Historia del barrio’, buena química en el estudio, así que hubo un excelente resultado, espero que les guste, porque a mi me encanta.” señaló.

“Historia del barrio” es un tema bajo la producción de Jeidy y Soldier de Melody Records, también, relativamente nuevos en la producción musical. Esta plena trata de la realidad que se vive en las calles del gueto “de esas calles salen muchos profesionales que hoy día son: deportistas, periodistas, licenciados, etc. Pero que quizás tuvieron que vivir cosas feas, todos tienen mi respeto.”

