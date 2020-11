Rayados 1-1 Xolos, Monterrey sufre de más para ser campeón de Copa MX

Ganar la Copa no fue fácil, Jonathan Orozco parecía darle esperanzas a Tijuana , y con el final cardíaco con par de penales, uno de ellos atajado por el guardameta de los caninos, parecía que se llegaría a los penales, pero no fue así, el gol desde los 11 pasos de Vincent Janssen marcó el duelo.

