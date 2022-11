Rauw Alejandro y Space Surimi sellan la paz tras la acusación de plagio

s/o @SpaceSurimi estuvimos hablando un rato, compartiendo nuestras “inspo” musicales y visuales quedo todo claro que no hay plagio. y lo mas funny de un “Delfin” a un sonido de un “Drive By Shooting” 😂😂🤘🏼 Singanlos que hacen musica HP, Viva Jerez de donde son los flamencos OG https://t.co/BV01fzdGal

El propio Rauw Alejandro también ha compartido en sus redes el comunicado de Space Surimi con el siguiente mensaje: “Estuvimos hablando un rato, compartiendo nuestras “inspo” musicales y visuales , quedó todo claro, no hay plagio , y lo más funny de un delfín de un “Drive by shooting”, en referencia al chasquido de un delfín que suena en ambos temas.

