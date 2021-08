Raúl Quevedo y su equipo de trabajo, lideran un banco enfocado en la reactivación económica del país

Trato directamente con el personal, mi modo de gerencia es cercano, voy a las oficinas, si veo a dos reunidos me meto a conversar, soy muy curioso y dependiendo del tema me quedo, sino, sigo dando la vuelta por todos lados.

Contamos con productos tradicionales de ahorro y otros muy atractivos como nuestra cuenta de Ahorro Plus que paga una tasa muy interesante del 3.5% anual en depósitos con un monto mínimo de apertura de 5,000 dólares. Nuestro Plazo Fijo Plus paga el primer año 4.5%, el segundo año 5% y el tercer año el 6%, estos dos productos tienen más de dos años en nuestro portafolio y forman parte de nuestra estrategia de negocios desde entonces, creemos en premiar la confianza de nuestros ahorristas. También tenemos entre los planes entrar en el mercado de valores y fiduciarias.

