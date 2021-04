Raúl Gudiño: ¿Debe irse de Chivas tras el gran presente de Antonio Rodríguez? | Liga MX

“Cada uno tiene un nivel con características diferentes, pero lo que tengo que hacer es poner todo de mi parte, mis cualidades y mejorar mis defectos o lo que me haga falta para poder llegar allá, todos los que han llegado allá es por algo, son grandes arqueros, son grandes profesionales, creo que el nivel de selección es altísimo y uno tiene que trabajar para poder llegar” , confesó en una entrevista hace menos de un mes. Está claro que siendo suplente en Chivas no lo va a lograr…

El guardameta ya está en una edad donde debe buscar ser titular y protagonista , algo que no está teniendo en la actualidad con el Rebaño Sagrado y que no tendrá en el futuro cercano bajo el mando del Rey Midas. Una de las posibilidades que se le presenta es salir nuevamente en cesión de préstamo a un equipo donde pueda tener más minutos , y así retornar en un nivel más alto para ser titular del Guadalajara.

You May Also Like