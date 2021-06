Ratko Mladic, el carnicero de Srebrenica, condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra y genocidio

Fueron once días, aproximadamente, de auténtico horror. El ejército de la llamada República Srpska (los serbios de Bosnia) tardó pocos meses en planificar la matanza. Tres, no más. La idea era atacar la ciudad de la plata, cerca de la frontera con Serbia y que había sido declarada zona segura por la ONU. Allí se encontraban entonces unos 400 cascos azules. De nada sirvió.

You May Also Like