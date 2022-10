Ratificación de magistrados avanzará de forma expedita

A la Asamblea le quedan tres días calendario del actual periodo legislativo. En caso de no culminar con las ratificaciones, el Ejecutivo tendría que llamar a sesiones extraordinarias en los últimos dos meses del año. Lo contrario implicaría que el magistrado José Ayú Prado, a quien se le vence su mandato el 31 de diciembre próximo, no se podría marchar hasta que llegue su remplazo.

You May Also Like