Raptors no podrán jugar en Canadá ante pandemia; van a Tampa

Este año, el gobierno canadiense rechazó la petición de los Azulejos de jugar en Toronto debido a que las autoridades sanitarias consideraron que no era seguro que los jugadores viajaran hacia y desde Estados Unidos, uno de los países más afectados por el brote de coronavirus en todo el mundo. El número de contagios en ambos países, pero en particular en Estados Unidos, se ha disparado desde entonces.

Los Raptors y la NBA requerían una excepción al requisito de cuarentena de 14 días que el gobierno canadiense estableció para todo aquel que ingrese a territorio canadiense por razones no esenciales. La frontera entre Estados Unidos y Canadá permanece cerrada para viajes no esenciales.

Un funcionario familiarizado con la decisión del gobierno federal federal dijo a The Associated Press que la masiva propagación de COVID-19 en Estados Unidos ha llevado a las autoridades de Canadá a prohibir el cruce de sus fronteras para asuntos no considerados esenciales.

You May Also Like